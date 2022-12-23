В Нижнем Тагиле завершается ремонт первого дома-памятника

Ремонтные работы здания завершат в начале 2023 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле завершается ремонт объекта культурного наследия, находящийся на Ильича, 12. В пятиэтажке 1936 года работы прошли по программе «Формирование современной городской среды». Реставрация дома-памятника завершится в начала 2023 года.

- Общая стоимость ремонтных работ составила порядка 70 миллионов рублей. На сегодняшний день основной объем запланированных ремонтных работ выполнен, а в первом квартале 2023 года будет итоговая приемка дома после ремонта, – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Работы оплачиваются из средств областного бюджета и бюджета муниципального образования. Также два миллиона вложили собственники дома, они оплатили научно-проектную документацию.

Со времен построения здания ремонта и реставрации не проходило. Только несколько раз реставрировали фасад дома.