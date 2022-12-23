В поселке под Нижним Тагилом пожар уничтожил частный дом и иномарку

Причина происшествия сейчас устанавливается. Фото: пресс-служба ОНДиПР по Нижнему Тагилу

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в ночь на 23 декабря пожар уничтожил частный дом, а также иномарку Renault. Сообщение о возгорании поступило в 03:41 по местному времени, по предварительным данным, сначала вспыхнули надворные постройки.

- Хозяин дома услышал шум с улицы. Выглянул в окно, увидел, что горит крытый двор. Семья эвакуировалась через окно, так как возможности выйти через дверь не было. В результате пожара на площади 100 «квадратов» сгорел частный жилой дом, надворные постройки, автомобиль, - рассказали в пресс-службе ОНДиПР по Нижнему Тагилу.

Причина происшествия сейчас устанавливается. Всего в ликвидации возгорания участвовали два человека из добровольной пожарной дружины, четыре единицы спецтехники, а также 10 человек личного состава.