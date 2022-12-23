В Нижнем Тагиле учебным машинам разрешили ездить по городу

Нижний Тагил вернулся к обычной жизни Фото: Лев ИСТОМИН

После отмены визита президента Владимира Путина в Нижний Тагил в городе разрешили передвигаться по улицам учебным автомобилям. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В автошколах города подтвердили, что курсантам теперь можно заниматься на дорогах Нижнего Тагила. Уроки вождения уже возобновлены.

Ранее из-за визита главы государства перекрытий в городе не планировались. Дороги города хорошо почистили, в ДК имени Окунева отменили занятия в детских кружках и перенесли открытие главной елки Дзержинского района.

23 декабря стало известно, что Владимир Путин не прилетит в Свердловскую область.