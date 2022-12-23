В Нижнем Тагиле учебным машинам разрешили ездить по городу

Нижний Тагил вернулся к обычной жизни
Фото: Лев ИСТОМИН
После отмены визита президента Владимира Путина в Нижний Тагил в городе разрешили передвигаться по улицам учебным автомобилям. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
В автошколах города подтвердили, что курсантам теперь можно заниматься на дорогах Нижнего Тагила. Уроки вождения уже возобновлены.
Ранее из-за визита главы государства перекрытий в городе не планировались. Дороги города хорошо почистили, в ДК имени Окунева отменили занятия в детских кружках и перенесли открытие главной елки Дзержинского района.
23 декабря стало известно, что Владимир Путин не прилетит в Свердловскую область.