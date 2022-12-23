На Урале перед Новым годом усилили охрану елок

Штраф для физических лиц за незаконную вырубку елей составляет от 200 рублей до пяти тысяч рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области перед новогодними праздниками усилили охрану лесов с хвойными деревьями. Сотрудник лесничеств вместе с полицейскими уже провели больше 300 патрулирований. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- За незаконную рубку молодых елей, пихт или сосенок предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная, - напоминают там.

Штраф для физических лиц за незаконную вырубку елей составляет от 200 рублей до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пяти тысяч до 500 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает, если сумма ущерба превышает пять тысяч рублей. За вырубку леса может грозить до трех лет лишение свободы.

С 12 декабря и по 31 декабря сотрудники лесничеств регулярно объезжают места, где растут молодые хвойники. При этом срубить елку можно и законно. Для этого в любом из 30 лесничеств области нужно оформить договор купли-продажи. Стоимость хвойного дерева составляет 61,61 рубля за метр. В прошлый Новый дома уральцев украсили больше 13 тысяч живых елок, срубленных законно.