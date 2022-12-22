На свердловской трассе женщина за рулем влетела в пассажирский автобус

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе между Нижней Турой и Качканаром 53-летняя женщина за рулем иномарки Chery A13 пострадала в столкновении с пассажирским автобусом. По предварительным данным, она превысила допустимую скорость и не справилась с управлением.

Инцидент произошел 22 декабря около 07:30 утра на 40-м километре автодороги.

- На момент ДТП в автобусе, кроме водителя, находились восемь пассажиров, которые благодаря используемым ремням безопасности не пострадали. Пересев в попутный автобус, пассажиры были доставлены в город Качканар, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Владелицу иномарки с различными травмами доставили в ЦРБ Качканара и после осмотра врачей госпитализировали.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.