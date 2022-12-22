Часть информации на портале посвящена прошлому реки Фото: Алексей БУЛАТОВ

У реки Исеть в Екатеринбурге появился свой сайт. Его сделала команда фестиваля экологии и культуры «Исетьфест».

- Часть информации на портале посвящена прошлому реки. К примеру, известный екатеринбургский историк Евгений Бурденков рассказывает о том, как Исеть повлияла на становление города, - говорится в сообщении команды.

При этом большинство материалов сайта посвящены современности и экологической тематики. Эксперты со всей России, которые принимали участие в форуме «Река Исеть», подготовили для сайта краткие тезисы своих докладов.

Летом в Екатеринбурге волонтеры три дня чистили берега реки Исеть. Они прошли от улицы Готвальда до Макаровского моста и собрали больше 25 кубометров мусора. Среди него были и необычные находки: ножи, подушки, одеяла и старый пылесос.