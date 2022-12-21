Над Нижним Тагилом установили бесполетную зону перед возможным визитом Путина

Над Нижним Тагилом установили бесполетную зону с 22 по 24 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над Нижним Тагилом и Екатеринбургом ввели временный режим использования воздушного пространства WR8646. Это означает, что над этими городами нельзя будет пролетать самолетам. Информация об ограничении появилась в Системе предоставления планов полетов. Такое ограничение вводится на три дня - с 22 по 24 декабря.

- Присвоенный зоне над Свердловской областью запрет не распространяется на воздушные суда, выполняющие рейсы под литерой «А» - особой важности. Такое обозначение присваивают бортам президента или премьер-министра страны, - сообщается в пояснении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Свердловскую область может прилететь президент России Владимир Путин. Это случится уже на этой неделе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник.

Такой визит будет носить рабочий характер. Вероятно, что Путин посетит одно из оборонных предприятий области.