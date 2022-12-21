Семья мобилизованного из Нижней туры может остаться в Новый год без жилья

Семье военнослужащего помог глава городского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья мобилизованного из Нижней Туры в Новый год может остаться без жилья из-за того, что им не приходят выплаты. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

- В ноябре мне писала жена мобилизованного. Мужа ее призвали в сентябре. И за два месяца он не получил ни рубля. Семья арендует жилье. Хозяева квартиры потребовали оплату, - пишет парламентарий.

Иванов отметил, что к ситуации подключился мэр Нижней Туры. Он помог с оплатой квартиры. Однако 21 декабря, по словам депутата, ему снова написала жена мобилизованного. Она заявила, что выплаты им так и не поступили.

- Пришло время снова платить за квартиру. При этом она сама говорит: «Спасибо главе города за отзывчивость, но не будет же он постоянно нам жилье оплачивать», - сообщил Иванов.

Депутат подчеркнул, что он сейчас созванивается с прокуратурой и военными, чтобы помочь семье. На момент публикации «КП-Екатеринбург» не удалось получить комментарий администрации Нижнетуринского городского округа.