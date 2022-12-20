Творческие уральцы создадут карту креативных событий на 2023 год

Предложенные проекты попадут в карту креативных событий. Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

В Свердловской области составят карту креативных событий на 2023 год. Различные творческие проекты представили 20 декабря во время креативной сессии в «Домне».

- Сегодня положено начало взаимодействию, которое вырастет в новые совместные проекты творческих объединений, музыкантов, дизайнеров, event-индустрии и других креаторов, - отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Уральский актер Андрей Рожков представил проект фестиваля юмора и творчества Project Culture Fest. Предполагается, что в нем примут участие люди из разных стран мир. Продюсер Евгений Горенбург предложил провести в Екатеринбурге книжный фестиваль под названием «Красная строка». Также директор института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков рассказал о создании креативного IT-кластера.

Все предложения, озвученные во время обсуждения, попадут в календарь креативных проектов в бедующем году. Некоторые из них пройдут в креативном кластере «Домна».