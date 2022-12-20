В Ирбите родители умершего мужчины отсудили у местной больницы два миллиона рублей

Родители мужчины подали иск в Ирбитский районный суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите родители умершего мужчины получат с местной больницы по миллиону рублей. Как оказалось, в апреле 2020 года мужчина почувствовал себя плохо и начал задыхаться. Прибывшие на место медики поставили ему диагноз «межреберная невралгия слева» и оставили его дома.

- Состояние здоровья пациента ухудшилось, и следующая бригада медиков застала его в состоянии клинической смерти. Помочь врачи не смогли, из-за отсутствия аппарата ЭКГ пришлось вызывать еще одну бригаду, но было поздно, пациент умер. По результатам проверки установлено, что у мужчины было сердечное заболевание, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Родители мужчины подали иск в Ирбитский районный суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда, а также оплатить услуги погребения, всего чуть больше двух миллионов рублей.

В суде встали на их сторону и постановили взыскать с медицинского учреждения по миллиону рублей в счет компенсации морального вреда. Также там должны оплатить 32 265 рублей судебных расходов. Больница пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.