Постановление подписал мэр Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утвердили нормативы бесплатного школьного питания на второе полугодие 2022-2023 учебного года. Постановление подписал мэр Алексей Орлов.

По документам, на льготы могут рассчитывать следующие группы с 5 по 11 классы: школьники из многодетных семей, дети-сироты, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, оставшиеся без попечения родителей, дети участников спецоперации и мобилизованных, а также беженцы.

- Ребята, относящиеся к этим категориям, и учащиеся в первую смену, смогут питаться на 93 рубля 57 копеек, а те, что занимаются во вторую смену, – на 140 рублей 37 копеек, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В свою очередь ученики 1-4-х классов без ограниченных возможностей здоровья, обучающиеся в первую смену, будут питаться на 81 рубль 2 копейки.