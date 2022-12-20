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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:15

Жителей Екатеринбурга возмутило повышение цен на сотовую связь

Сотовый оператор объяснил, почему стоимость услуг растет
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Девушку возмутило, что сотовый оператор внезапно запросил с нее за связь 720 рублей

Девушку возмутило, что сотовый оператор внезапно запросил с нее за связь 720 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга возмутило повышение цен на сотовую связь. Девушка написала в группе во «ВКонтакте» «Злой екатеринбуржец», что сотовый оператор внезапно запросил с нее за связь 720 рублей.

- Очень и очень зла на Теле2, они цены на тарифы повышают чаще чем правительство на ЖКХ, - высказалась девушка. - Если бы не одно но, давно бы уже перешла, хотя сейчас наверное так и сделаю.

Интересно, что представители мобильного оператора оперативно отреагировали на претензии екатеринбурженки и ответили ей в комментариях под постом. Они объяснили, что внешняя ситуация в текущем году повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами.

- Чтобы не допустить ухудшения качества сервисов, мы направляем ресурсы на поддержание стабильной работы сетей и поиск новых технических решений. В связи с этим Tele2 вынуждена немного повысить стоимость услуг, - сообщили в компании.

Отметим, что ранее мы писали, что на заправках Свердловской области выросли цены на дизельное топливо. По данным на 18 декабря, средняя цена дизеля была в пределах 57 - 60 рублей.