В Свердловской области подорожало дизельное топливо

В среднем цена на литр дизеля выросла до 60 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заправках Екатеринбурга и Свердловской области выросли цены на дизельное топливо. Мониторинг соответствующих цен был опубликован на сайте RussiaBase.ru.

По данным на 18 декабря, средняя цена дизеля была в пределах 57 – 60 рублей. Так, например, на заправке в Екатеринбурге на улице Шейнкмана литр дизельного топлива стоит 58,5 рублей. На автозаправочной станции в районе улицы Московской цена на дизель составила 60, 7 рублей. Скачок цен вызвал недовольство среди автомобилистов.

Кроме того, по данным сайта на 14 декабря литр «дизеля» стоил 51 рубль. Такая цена была зафиксирована водителями на заправке на улице Автомагистральной.

Ранее, сообщалось что в регионе на 5,5 % вырастет плата за детский сад. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Постановление об этом подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.