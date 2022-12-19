В Нижнем Тагиле мостовые краны переведут в автономный режим работы

Системой дистанционного управления оснастят 13 мостовых кранов на разных производствах. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В Нижнем Тагиле мостовыми кранами смогут управлять дистанционно. ЕВРАЗ НТМК начал реализовывать программу по переводу устройств в автономный режим работы. Проект воплотят на четырех кранах уже к первому полугодию 2023 года

Полностью программу планируют выполнить до 2024 года. Системой дистанционного управления оснастят 13 мостовых кранов на разных производствах.

- Дистанционное управление кранами позволит улучшить условия труда, сделает эту работу более технологичной и интересной. Позволит сотрудникам повысить свои профессиональные навыки и уровень компетенций. Использование цифровых решений интересно молодежи, - рассказал директор по ремонтам дивизиона «Урал» Сергей Дружинин.

С появлением системы, машинисты станут работать в отдельном помещении с установленными джойстиками. Они будут дублировать рычаги крана. Рабочее место крановщика и сам кран будут соединены контроллером. Рабочие смогут управлять устройством через экран монитора.