Мужчина получил тяжелые травмы, работая в цехе «Уралкабеля» в Екатеринбурге

Свердловчанин упал со стремянки и получил тяжелые травмы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге мужчина пострадал на рабочем месте. 38-летний уралец получил тяжелые травмы в цехе завода «Уралкабель». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина травмировался 18 декабря 2022 года во время работы на заводе. В этот момент он монтировал кабель в стену. Из-за стремянки, которая была плоха закреплена, свердловчанин упал.

- Упав со стремянки, мужчина получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в учреждение здравоохранения города для оказания медицинской помощи, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент прокуратура взяла на личный контроль проведение доследственной проверки. Она организована следственными органами.

Ранее уралец отсудил у предприятия 500 тысяч рублей за получение травмы на рабочем месте. Мужчина получил серьезную травму головы. Инцидент произошел 12 августа этого года, тогда бетонщик после окончания смены неожиданно почувствовал себя плохо и упал.