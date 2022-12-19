Александр Пушной выступит на новогоднем концерте в Екатеринбурге

На концерте Александр Пушной исполнит композиции из альбома «Каверы Пушного». Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Александр Пушной и «ОТП Студио» представит большой новогодний концерт в Екатеринбурге. На нем будут исполнены композиции из альбома «Каверы Пушного».

Для одних Александр Пушной весельчак со времен КВНа и «Хороших шуток», для других лицо программы «Галилео». Но те, кто знает его с музыкальной стороны, понимают, что Александр Пушной — это про гитары и звук, про музыкальный вкус, юмор и бесспорный талант.

- Музыкант и мультиинструменталист легко находит общий язык с любой аудиторией, будь то бумер, зумер, тиктокер, блогер или человек ностальгирующий по 80-м, - рассказывают организаторы концерта.

На концерте в Екатеринбурге Александр Пушной исполнит не только композиции из альбома «Каверы Пушного», но и любимые песни-боевики. Концерт пройдет 5 января в 19:00 в концерт-холл «Свобода».