Свердловские артисты выступили для бойцов в Луганске

Концертная бригада в том числе выступила в местах непосредственного дислоцирования российских войск. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Артисты из Свердловской области выступили для бойцов ЦВО в ЛНР. Уральцы пробыли в Донбассе неделю и успели дать девять концертов, сообщает департамент информационной политики региона.

- Культура всегда рядом! Петь в непростых условиях мы не боимся, мы приезжали и будем приезжать, - заявил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Он подчеркнул, что концертная бригада в том числе выступила в местах непосредственного дислоцирования российских войск. В концертах участвовали солистка Свердловского государственного академического театра музкомедии Жанна Бирючинская и артистка Уральского государственного театра эстрады Олеся Мещанинова. Они исполнили песни Елены Ваенги и Дмитрия Маликова. Выбирались композиции, поднимающие патриотический настрой.

Роман Дорохин читал патриотическую лирику. Он уже несколько лет выступает в роли диктора на параде Победы в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в ноябре Григорий Лепс снова отправится на Донбасс, чтобы выступить перед военными и раненными. До этого он навещал бойцов в мае 2022 года.