В Екатеринбурге продают шоколад с золотыми билетами как у Вилли Вонка

Лакомство обойдется не дешево – одна шоколадка стоит 500 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали продавать шоколад ручной работы с золотыми билетами, похожими на те, которые были в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона. Нашедший билет получит серьги из последней коллекции GUCCI.

Шоколад продает ресторан Breadway. Лакомство обойдется не дешево – одна шоколадка с попкорном, изюмом и взрывной карамелью стоит 500 рублей.

Ранее, в мае, в Екатеринбурге начали печь люксовый хлеб с принтом Louis Vuitton. Горожанам предлагали пять видов булок.

А в начале лета в столице Урала открылся ресторан кавказской и адыгейской кухни «Высота 5642». В меню есть долма, хинкали, хачапури, каши и стейки.