В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детский сад

Стоимость присмотра и ухода за ребенком в детском саду вырастет с 1 января
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с 1 января 2023 года вырастет плата за детский сад. Информация об этом содержится в постановлении правительства Свердловской области, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым.
Так, в Екатеринбурге, например, оплата за детсад вырастет на 5,5% - до 3,47 тысяч рублей за десятичасовое пребывание ребенка в течение пяти дней. В Первоуральске до 3,56 тысяч рублей, в Ревде до 2,86 тысяч рублей.
Остальные размеры тарифов в других городах Свердловской области указаны в постановлении.
Напомним, в прошлом году замначальника департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков объяснил, что повышение платы за детский сад связано с ростом себестоимости услуги.
- Средняя себестоимость содержания ребенка в месяц составляет 11 500 рублей - это при пребывании в течение 10,5 часов, - объяснил он.
Он также добавил, что родители оплачивают не больше 30% от суммы, которая уходит на услугу. Остальные деньги вносят из бюджет города.