В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детский сад

Стоимость присмотра и ухода за ребенком в детском саду вырастет с 1 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 января 2023 года вырастет плата за детский сад. Информация об этом содержится в постановлении правительства Свердловской области, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым.

Так, в Екатеринбурге, например, оплата за детсад вырастет на 5,5% - до 3,47 тысяч рублей за десятичасовое пребывание ребенка в течение пяти дней. В Первоуральске до 3,56 тысяч рублей, в Ревде до 2,86 тысяч рублей.

Остальные размеры тарифов в других городах Свердловской области указаны в постановлении.

Напомним, в прошлом году замначальника департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков объяснил, что повышение платы за детский сад связано с ростом себестоимости услуги.

- Средняя себестоимость содержания ребенка в месяц составляет 11 500 рублей - это при пребывании в течение 10,5 часов, - объяснил он.

Он также добавил, что родители оплачивают не больше 30% от суммы, которая уходит на услугу. Остальные деньги вносят из бюджет города.