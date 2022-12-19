В Екатеринбурге прошел молодежный форум по безопасности на дорогах

Руководитель свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов принял участие в дискуссионной площадке областного молодежного форума Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге прошел молодежный форум «Мы за безопасность на дорогах». Участие в нем приняли около 500 студентов из разных городов Свердловской области. В рамках форума они проводили выступления, дискутировали и делали опросы.

- Большой интерес участников возник к площадке, где спикерами выступили руководитель ГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов, екатеринбургский блогер и студент екатеринбургского политехнического колледжа Иван Торопов, а также представители министерства образования и молодежной политики, областного совета родителей, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На форуме обсудили проблему гибели и травмирования молодежи на дорогах, роль семьи и социума в воспитании грамотных и законопослушных участников дорожного движения, а также разобрали наиболее резонансные случаи несоблюдения правил на дорогах.

Кроме того, студенты обсудили новые проекты и представили свои выступления для конкурса КВН, посвященного безопасности дорожного движения.

Участников форума и победителей КВН организаторы молодежного форума наградили памятными подарками, дипломами и сертификатами.