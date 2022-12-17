Женщина год ездила с поддельными правами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Качканара осудили за поддельные права. Женщина купила водительское удостоверение в сентябре 2021 года и ездила с ним целый год, пока в сентябре 2022 года ее не остановили сотрудники ГИБДД.

- Осужденная, управляя автомобилем марки Chevrolet Niva, двигаясь по по ул. Советская Качканара, была остановлена сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Качканарский», - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - При осмотре удостоверения сотрудник ГИБДД усомнился в его подлинности и при его проверке по информационной базе данных установил, что водительское удостоверение выдано другому гражданину.

Документ у женщины изъяли. Эксперт, изучивший его, установил, что бланк водительского удостоверение на имя осужденной, изготовлен не по технологии предприятия-изготовителя, то есть не по технологии производства Гознака.

Качканарский городской суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права) и приговорил к шести месяцам ограничения свободы. Кроме того, ей нельзя выезжать за пределы территории муниципального образования без согласия специализированного органа, изменять место жительства и необходимо являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.