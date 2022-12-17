Школьницу доставили в больницу с ушибом ноги, но после осмотра отпустили Фото: отделение по пропаганде ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле водитель Lada наехал на 14-летнюю девочку. ДТП произошло днем 17 декабря у дома № 79 по ул. Красноармейской. Девочка рассказала сотрудникам ГИБДД, что она торопилась на встречу с подругой и решила сократить путь. Девочка посмотрела налево, пропустила все автомобили и начала переходить. Машину справа она не заметила.

- Водитель автомобиля Lada -219000 51-летний мужчина, двигаясь в прямом направлении со стороны ул. Космонавтов в сторону ул. Аганичева у дома № 79 по ул. Красноармейской допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, - рассказали в отделении по пропаганде ГИБДД Нижнего Тагила.

Школьницу доставили в больницу с ушибом ноги, но после осмотра отпустили.

Сотрудники установили, что водитель имеет стаж вождения 26 лет, за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности не привлекался. Он рассказал, что ехал со скоростью 40 км/ч, и видел ребенка на тротуаре, но не ожидал, что девочка начнет переходить проезжую часть. Водитель пытался не задеть ребенка, но наезда избежать не удалось.

После произошедшего школу, где учится девочка, проверят сотрудники ГИБДД.