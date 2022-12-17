Жительница Екатеринбурга застряла с детьми в Сочи из-за отсутствия печати в документах

Екатеринбурженке пришлось переночевать в отеле, а на следующий день решать вопрос с документами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга застряла с тремя детьми в Сочи. Из-за отсутствия печати в свидетельстве о рождении у одной из дочерей их не пропустили в самолет.

- Мы раза четыре летали с дочерью, и никогда подобных ситуаций не было! Почему-то никто и никогда нам не предъявлял отсутствие печати. Да, ее должны были поставить в ЗАГСе, но почему-то этого не сделали, а я внимания не обратила, - рассказала екатеринбурженка E1.RU.

Дома женщину ждут еще трое детей и муж. Екатеринбурженке пришлось переночевать в отеле, а на следующий день решать вопрос с документами. К счастью, все удачно разрешилось.

- Мы пошли в ЗАГС в Адлере, к счастью, он работал в субботу. Там выдали новое свидетельство о рождении. Мне очень повезло, что они были открыты в этот день. В компании Nordwind, которой мы должны были лететь, в качестве исключения посадили нас на другой рейс без всяких доплат, - рассказала изданию женщина.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что действия авиакомпании были верны и сотрудники действовали в соответствии с законодательством.