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НовостиОбщество17 декабря 2022 6:41

В Екатеринбурге на 10 часов задержали рейс в Таджикистан

Рейс «Уральских авиалиний» должен был улететь в 00:05
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Время вылета менялось несколько раз

Время вылета менялось несколько раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 10 часов задержали рейс U6–2955 из Екатеринбурга в Худжанд. Пассажиры «Уральских авиалиний» должны были отправиться из Кольцово в Таджикистан еще 00:05, но вовремя вылет не состоялся.

Несколько раз его переносили. Сейчас на онлайн-табло указано, что самолет в 11 часов наконец-то вылетел в пункт назначения.

«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу Кольцово и авиакомпании. В «Уральских авиалиниях» сказали, что воздержатся от комментариев. От аэропорта ответ на момент публикации материала не поступил.

Фото: скриншот

Фото: скриншот