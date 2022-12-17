В Екатеринбурге на 10 часов задержали рейс в Таджикистан

Время вылета менялось несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 10 часов задержали рейс U6–2955 из Екатеринбурга в Худжанд. Пассажиры «Уральских авиалиний» должны были отправиться из Кольцово в Таджикистан еще 00:05, но вовремя вылет не состоялся.

Несколько раз его переносили. Сейчас на онлайн-табло указано, что самолет в 11 часов наконец-то вылетел в пункт назначения.

«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу Кольцово и авиакомпании. В «Уральских авиалиниях» сказали, что воздержатся от комментариев. От аэропорта ответ на момент публикации материала не поступил.