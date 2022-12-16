Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 16:16

В Свердловской области впервые вручили награду «Комбат победы»

Вице-губернатор Олег Чемезов принял участие в церемонии
Дарья ЧИПУРИНА
Лауреатами премии в двух номинациях стали шесть уральцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лауреатами премии в двух номинациях стали шесть уральцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области впервые прошла премия «Комбат победы». 16 декабря в ходе областного патриотического форума «Урал – опорный край Державы!» лауреатам вручили награды. Вице-губернатор Олег Чемезов принял участие в церемонии.

- Патриотизм – это, казалось бы, простое чувство, но для его развития в семье должны знать историю своих предков. О любви к Родине надо рассказывать: о ее истории, культуре, религиях, открытиях, заводах и экономике, обо всем, что создали наши предки, чтобы Россия оставалась мощной и сильной страной, –прокомментировал Олег Чемезов.

Лауреатами премии в двух номинациях стали шесть уральцев, занимающиеся патриотическим воспитанием юных свердловчан. Среди них учитель ОБЖ из серовской школы №22 Алексей Мызников. Он на протяжении 20 лет занимается развитием военно-патриотического клуба «Молодая гвардия». Обладательницей премии стала также руководитель клуба «Новоуральский краевед» Тамара Ширяева.

Премию «Комбат Победы» учредили в рамках нацпроекта «Образование». В январе 2022 года Евгений Куйвашев поддержал идею о проведении мероприятия в Свердловской области.