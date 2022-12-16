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НовостиЭкономика16 декабря 2022 10:07

В Югре местами подросло промышленное производство

Названы направления, где зафиксирован рост и падение
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Экономика Ямала постепенно растет

Экономика Ямала постепенно растет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Югре отмечен рост производства по ряду направлений. Почти на 20% подросло производство насосов центробежных подач жидкостей, которые используют на предприятиях. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Добыча нефти и газа за год по официальным данным выросла на 4%, сфера услуг в области полезных ископаемых увечилась на 7,5%. Производство машин и оборудования выросла на 65,6%.

Самые низкие показатели зафиксированы в производстве горячей воде и паре, где падение составило 9,8%, минеральной воде (-9,7%) и переработанной и консервированной рыбе (-5,2%).