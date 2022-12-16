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НовостиНедвижимость16 декабря 2022 9:48

В пищеблоки школ Нижнего Тагила закупят новое оборудование

На это потратят 8,5 миллиона рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Оборудование закупят в 2023 году

Оборудование закупят в 2023 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пищеблоки школ Нижнего Тагила в 2023 году закупят новое оборудование, общая стоимость которого составит 8,5 миллиона рублей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Половину стоимости оборудования оплатят из городской казны, вторую половину – из регионального бюджета.

Также на текущий ремонт школ и детских садов Нижнего Тагила в будущем году направят 38,8 миллиона рублей. На эти деньги частично заменят окна, обновят туалеты, кровли и проведут частичный косметический ремонт внутренних помещений.