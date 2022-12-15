У Театра кукол в Нижнем Тагиле начнутся раскопки

Раскопки у театр проведут в 2023 году. Фото: сервис Яндекс.Карты

В 2023 году рядом с Театром кукол в Нижнем Тагиле начнутся раскопки. Во время реконструкции театра несколько лет назад археологи обнаружили в почве на территории объекта предметы XVIII столетия, после чего это место признали объектом культурного наследия. Ранее на этом месте располагалась Базарная площадь.

Поэтому решено было выделить деньги на раскопки в будущем году. Так, 26 миллионов рублей выделил ЕВРАЗ НТМК. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Раскопки проведут по периметру Театра кукол, на расстоянии двух метров от фасада здания, на глубине двух метров. На время реконструкции и раскопок труппа театра будет находиться на гастролях в населенных пунктах Свердловской области.