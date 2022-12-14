Евгений Куйвашев проверил новый корпус гимназии у Южного автовокзала

Руководство области и города проинспектировало новый корпус гимназии. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов 14 декабря посетили новый четырехэтажный корпус гимназии №120 возле Южного автовокзала.

Площадь нового здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров, здесь будут обучаться 600 человек, это 24 класса по 25 человек. В этом корпусе разместят средние и старшие классы.

В новом корпусе будут обучать 600 человек. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Кроме классов, в новом корпусе откроют мастерские по деревообработке, обработке ткани, металла; помещения для занятий по кулинарии и домоводству, уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Здесь же разместится медиацентр, актовый зал и спортивный блок, а также студии робототехники, 3D-моделирования и прототипирования.

Здание оборудовали системой видеонаблюдения и системой оповещения.