В Нижнем Тагиле мужчина разобрал мост, чтобы сдать на металлолом

Фото: УТ МВД России по УрФО

В дежурную часть полиции на станции Нижний Тагил вечером 24 ноября поступило заявление от работника одного из железнодорожных предприятий. Он сообщил полицейским, что обнаружил на перегоне станций Лая - Сан-Донато отсутствие крышек укрытия кабеля стоимостью 77 494 рубля.

- Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции в ходе осмотра места происшествия выявили на снегу следы транспортного средства предположительно мотоцикла, которые привели их к садовому участку, где и проживал подозреваемый, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Фото: УТ МВД России по УрФО

На придомовой территории полицейские нашли похищенные детали. Их изъяли. 38-летний задержанный рассказал полицейским, что открепил от моста 14 крышек укрытия кабеля и привез домой. Там он распилил похищенные крышки пополам, чтобы сдать их в пункт приема металлолома.

Следственным отделом ЛО МВД России на станции Нижний Тагил в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».