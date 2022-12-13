В Свердловской области заработала уникальная сортировальная линия семян

Сортировальная линия позволит отбирать по пять тонн семян в час. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 13 декабря свою работу начала уникальная сортировальная линия семян. Запуск прошел в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН. Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Появление аппарата позволит все больше масштабировать достижения отечественной селекции и обеспечит улучшить сорта круп.

- Запуск селекционно-семеноводческой линии в Уральском аграрном научно-исследовательском центре – это большое событие для региона, поскольку значительное улучшение качества семенного материала позволит аграриям быть уверенными в получении гарантированного урожая, даже в условиях экстремальных погодных условий, – отметил первый заместитель министра АПК и потребительского рынка Сергей Шарапов.

Установка оборудования стоила 52 миллиона рублей, из которых 43 миллиона были выделены государством. Сортировальная линия позволит отбирать по пять тонн семян в час. Такое оборудование соответствует мировым стандартам и не уступает известным европейским аналогам.