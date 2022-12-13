В Екатеринбурге прошел традиционный кадетский бал

В мероприятии приняли участие 11 команд из разных городов области. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Воспитанники свердловских кадетских школ-интернатов, классов и патриотических клубов региона стали участниками традиционного бала-конкурса. Он прошел в Уральском центре народного искусства имени Родыгина. В этом году встречу посвятили героям Отечества и 350-летию первого русского императора Петра Первого.

- Кадетский бал – это еще и конкурс, в нем приняли участие 11 команд из разных городов. В обязательной программе – полонез, вальс, галоп, падеспань. В произвольной программе участники представили один из показательных танцев, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Команду Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии с произвольным танцем «Наша сотня» отметили члены жюри, назвав его лучшим.

Награды «Лучшая пара Кадетского бала 2022 года» вручили участникам из Екатеринбурга, Качканара, Тавды, Сысерти, Каменска-Уральского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Богдановича, Ревды и Серова.