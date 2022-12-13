Екатеринбуржцы создали петицию, чтобы украсить здание мэрии символами СВО

Под обращением подписались уже больше тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местные жители создали петицию, чтобы украсить здание городской администрации символами спецоперации. Уральцы предлагают разместить на здании буквы Z и V. Под обращением подписались уже больше тысячи человек.

- Уважаемый Алексей Валерьевич, с февраля наша Родина ведет специальную военную операцию против украинского нацизма. Тысячи наших мужей, братьев, отцов, сыновей отважно бьются на фронте. А долг тех, кто в тылу, – всемерно им помогать и поддерживать, - говорится в обращении к мэру уральской столицы.

По словам авторов петиции, множество бойцов встретят Новый год на передовой, и чтобы солдаты чувствовали поддержку, необходимы большие и яркие буквы на главном здании Екатеринбурга.

- В СМИ писали, что мэрия планирует потратить почти 30 миллионов рублей на празднование Нового года. Думаю, этих денег хватит, чтобы разместить гирлянды в символах СВО, - подытожили создатели обращения.