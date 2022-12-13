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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:09

Екатеринбуржцы создали петицию, чтобы украсить здание мэрии символами СВО

Под обращением подписались уже больше тысячи человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Под обращением подписались уже больше тысячи человек

Под обращением подписались уже больше тысячи человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местные жители создали петицию, чтобы украсить здание городской администрации символами спецоперации. Уральцы предлагают разместить на здании буквы Z и V. Под обращением подписались уже больше тысячи человек.

- Уважаемый Алексей Валерьевич, с февраля наша Родина ведет специальную военную операцию против украинского нацизма. Тысячи наших мужей, братьев, отцов, сыновей отважно бьются на фронте. А долг тех, кто в тылу, – всемерно им помогать и поддерживать, - говорится в обращении к мэру уральской столицы.

По словам авторов петиции, множество бойцов встретят Новый год на передовой, и чтобы солдаты чувствовали поддержку, необходимы большие и яркие буквы на главном здании Екатеринбурга.

- В СМИ писали, что мэрия планирует потратить почти 30 миллионов рублей на празднование Нового года. Думаю, этих денег хватит, чтобы разместить гирлянды в символах СВО, - подытожили создатели обращения.