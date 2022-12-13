По стечению обстоятельств оба героя сериала устраиваются металлургами в одно предприятие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сняли комедийный сериал о металлургии «Короче, ЕВРАЗ». Съемки проходили на предприятиях и улицах города. Часть сцен отсняли также в городе Новокузнецке, так как один из героев живет там.

- По сценарию картины главные герои сериала - два молодых парня, которые не могут устроиться в жизни. Один живет с мамой в Новокузнецке, играет в Dota и не планирует искать работу, - рассказали в РЦКО «Урал» ЕВРАЗ. - Второй рано стал папой и во всем зависит от тестя: живет в его квартире в Нижнем Тагиле и работает механиком в его автомастерской. Но в один день все меняется. По стечению обстоятельств оба героя устраиваются в ЕВРАЗ.

Роли в сериале исполнили профессиональные актеры. В том числе зрители увидят на экране заслуженного артиста РФ Олега Гетце, артиста Свердловского академического театра драмы Алексея Щипанова и артистку Нижнетагильского драматического театра Елену Макарову.

Премьера фильма состоялась 12 декабря в официальной группе ЕВРАЗа во «ВКонтакте», а также на телеканалах «Россия-24», ТВН и Телекон. Всего историю двух молодых парней покажут за пять серий.