УБРиР улучшил условия программы «Ипотека по паспорту»

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия ипотеки по паспорту. Теперь минимальный размер первоначального взноса составляет 20%. Программа распространяется на приобретение готового и строящегося жилья. Надбавка к основной ставке составляет 0,5 п.п.

Ранее первоначальный взнос по программе составлял 30%. Улучшение условий позволит приобрести недвижимость большему числу клиентов.

«Доля «Ипотеки по паспорту» сегодня составляет 12% от всех выданных объемов ипотеки в УБРиР. Мы прогнозируем, что благодаря обновлению программа может закрыть до четверти всех выдач, — считает Анна Севостьянова, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР. — Традиционно под конец года клиенты стремятся закрыть отложенный спрос на покупку жилья. Этому способствуют и снижение цен на недвижимость, и сезонные скидки от застройщиков. Мы улучшаем условия по программе, чтобы люди могли быстрее решить жилищный вопрос».

Максимальный размер кредита по программе «Ипотека по паспорту» составляет 6 млн рублей, срок — 25 лет. Зачисление первоначального взноса продавцу осуществляется через счет эскроу, открытый в УБРиР.

Добавим, что для увеличения суммы кредита клиент может подтвердить доход справкой о доходах либо выпиской из ПФР. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка.