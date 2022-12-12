Жителя Екатеринбурга осудили на восемь лет за ограбление ветерана ВОВ

Нападающий смог найти и похитить 83 тысячи рублей у ветерана Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге осудили мужчину за ограбление 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Уралец отправится в колонию особого режима на восемь лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Железнодорожный районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), - прокомментировали в ведомстве.

Неоднократно судимый мужчина познакомился с пострадавшим в магазине. После чего, вечером уралец спрятался в подъезде ветерана, ожидая его. Когда пострадавший открывал дверь квартиры, злоумышленник напал на него и запер его в одной из комнат. Нападающий смог найти и похитить 83 тысячи рублей у ветерана.

Пенсионеру удалось выбраться из комнаты только после того, как он разрубил дверь топором. После этого, мужчина обратился в полицию. Виновному назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии особого режима.