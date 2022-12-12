Свердловский медколледж обучил сто росгвардейцев тактической медицине и навыкам первой помощи

Фото: пресс-служба медицинского колледжа

Свердловский медицинский колледж обучил сто сотрудников Росгвардии навыкам первой помощи и тактической медицине. Они бесплатно получили различные знания в сфере, в особенности оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. в медколледже.

- В Уральском федеральном округе СОМК стал первой площадкой для стажировки сотрудников войск национальной гвардии. Почти 100 военнослужащих подразделений специального назначения и сотрудников подразделений высокой степени риска получили полезные практические навыки, - прокомментировали в пресс-службе колледжа.

Сотрудники Росгвардии разработали алгоритм действий при ЧП, стихийных бедствиях, микросоциальных конфликтах или их угрозах. Они научились принципам медицинской сортировки и установлению последовательности оказания доврачебной и догоспитальной помощи при ранениях, кровотечениях, переломах и травмах конечностей.

В обучении приняли участие врачи-участники боевых действий медики полевых госпиталей и реанимации, разворачивающихся на месте экстремальной ситуации.