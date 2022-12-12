Музыканты уральской группы «Чайф» передали бойцам в зону СВО гитару с автографами

Владимир Бегунов и Владимир Шахрин передали инструмент знаменитой 205-й бригаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыканты уральской группы «Чайф» решили передать бойцам в зону спецоперации гитару с автографами. Как оказалось, ранее министерство обороны объявило сбор музыкальных инструментов для мобилизованных и военнослужащих.

По данным Telegram-канала «УРАЛLIVE», Владимир Бегунов и Владимир Шахрин передали инструмент знаменитой 205-й бригаде, которая занимается обороной Каховской ГЭС, а также держат берег Днепра.

- Надеюсь, что в свободные минуты затишья, когда стрельбы нет, когда захочется музыки и песен, этот инструмент вам поможет. Мы за вас, конечно, переживаем и желаем, чтобы в том же составе вы вернулись домой. Урал родной ждет. Все мы ждем. Нам не все равно, - - сказал Владимир Шахрин.

- Работайте, братья! Верим - добавил Владимир Бегунов.