Супруги из Нижнего Тагила отдали мошенникам больше 2 млн рублей

Один из звонков поступил с номера, который по официальным источникам числится за участковым пунктом полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Супруги из Нижнего Тагила отдали мошенникам больше двух миллионов рублей. Аферисты действовали под видом сотрудников банка. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- Первый звонок, как объяснили потерпевшие, был на телефон 48-летней женщины еще 7 декабря. Причем звонили с незнакомого номера через популярный мессенджер. Мужчина назвал себя специалистом службы безопасности банка, - говорится в сообщении.

Аферист заявил, что от имени женщины подана заявка на кредит. В качестве подтверждения он даже и прислал поддельные документы. Затем он убедил горожанку, что ей нужно опередить мошенников и самой оформить кредит. Деньги женщине рекомендовали перевести деньги на «безопасный счет».

На следующий день тагильчанка получила кредитные деньги и попыталась перевести их, но произошел сбой, перевод не получился. Тогда лжеспециалист по безопасности предложил положить деньги суммами по 15 тысяч на номера сотовых телефонов. Женщина так и сделала. Ей даже прислали в мессенджере сообщение, что кредит якобы погашен.

Когда мошенники позвонили женщине еще раз, на звонок ответил ее 52-летний супруг. Ему предложили проверить счета. Мошенники заявили, что на супруга тоже пытаются оформить кредит. Он, как и его жена, оформил займ и перевел деньги на «безопасные счета». Потом был еще один кредит.

Супругам звонили постоянно с разных номеров, большей частью через мессенджеры. Один из звонков поступил с номера, который по официальным источникам числится за участковым пунктом полиции № 7 ОМВД по району Выхино-Жулебино.