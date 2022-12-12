В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали три человека

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

На пятом километре автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» 10 декабря столкнулись две легковушки.

- Водитель автомобиля Mitsubishi АSX, 36 - летняя женщина, двигаясь со стороны с. Николо-Павловское в сторону г. Нижнего Тагила, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Kia Shuma под управлением 62-летнего мужчины, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В ДТП пострадали три человека. С больницу с различными травмами доставили водителя Kia и его 55-летнюю пассажирку. Также с ушибами госпитализирована была 13-летняя девочка, находившаяся в Mitsubishi.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

За рулем Mitsubishi находилась жительница Нижнего Тагила со стажем вождения 13 лет. За 2022 год за нарушения ПДД РФ привлекалась пять раз. Водитель Kia, по данным ГИБДД, житель Невьянска, имеет стаж вождения 12 лет, за 2022 год за нарушения ПДД РФ привлекался два раза. Оба водителя были трезвы.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов перестроиться на зимний стиль вождения и по возможности избегать маневров, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.