Под Ирбитом «Лада Калина» влетела в бензовоз с топливом

После ДТП все остались живы. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В воскресенье, 11 декабря, около 15 часов на 86 километре трассы Камышлов – Тавда под Ирбитом столкнулись бензовоз «DAF» и отечественная легковушка «Лада Калина».

В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, которых с различными травмами доставили в Центральную городскую больницу Ирбита. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

За рулем бензовоза, груженого бензином и дизельным топливом, находился 36-летний мужчина, который ехал на разгрузку из Камышлова в Ирбит на АЗС. Топливо после ДТП не разлилось.

За рулем легкового автомобиля находился 19-летний парень со стажем вождения в 5 месяцев, который ехал в Екатеринбург вместе со своей знакомой.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.