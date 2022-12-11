В Екатеринбурге девушка на иномарке протаранила машину инкассаторов

Инкассаторская машина попала в ДТП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 10 декабря, в 20 часов на перекрестке улиц Чапаева и Декабристов в Екатеринбурге случилось ДТП с участием иномарки и инкассаторского автомобиля. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД по городу.

Как выяснилось, 20-летняя девушка за рулем Ford Focus во время поворота с улицы Декабристов на Чапаева не перестроилась вовремя и врезалась в попутно движущийся автомобиль КЛЕН, на котором ехали инкассаторы.

В аварии пострадали водитель и пассажир иномарки. У водителя диагностировали отрывной перелом двух костей правой кисти, у 26-летнего мужчины – ушиб мягких тканей головы.

Ведется разбирательство.