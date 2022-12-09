В зоне СВО погиб летчик из Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель поселка Звезда Свердловской области Алексей Боровиков погиб в ходе спецоперации. Мужчине было 34 года.

- Родился в поселке Звезда Слободо-Туринского района Свердловской области. Высококлассный летчик, прошел войну в Сирии, много медалей и три ордена Мужества имел. В экипаже позывной Борода. Был самым лучшим в Российской Армии, - рассказали «КП-Екатеринбург» родственники погибшего.

Глава Ницинского сельского поселения Татьяна Кузнецова, куда входит родной поселок Боровикова, подтвердила информацию о смерти уральца. По ее словам, военного похоронят на родине. Время прощания пока не известно.

Алексею Боровикову было 34 года Фото: Предоставлено родственниками

Ранее стало известно о гибели ветерана полиции из Свердловской области. Валерию Парфирьеву было 55 лет, в 1989-м мужчина переехал в Новоуральск. Он уехал на спецоперацию добровольцем. Мужчина имел ведомственные награды. У погибшего осталось трое сыновей.