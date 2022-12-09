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НовостиОбщество9 декабря 2022 15:26

В Нижнем Тагиле горожанка добилась выплат пособий на сына через прокуратуру

Женщина пыталась получить выплаты через портал госуслуг
Дарья ЧИПУРИНА
Руководителю Пенсионного Фонда внесли представление об устранении нарушений

Руководителю Пенсионного Фонда внесли представление об устранении нарушений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила добилась ежемесячных выплат на ребенка через прокуратуру. Женщина пыталась получить выплаты через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также свердловчанка лично посещала клиентскую службу отделения Пенсионного фонда, чтобы получить выплаты на своего 15-летнего сына. Там ей отказали в получении пособий.

- ГУ Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области вынесено решение об отказе заявительнице в назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с превышением размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, - сообщили в ведомстве.

После чего женщина обратилась в прокуратуру. Там подтвердили незаконность отказа в пособии. Руководителю Пенсионного Фонда внесли представление об устранении нарушений. На данный момент заявительнице назначены ежемесячные выплаты на ребенка.