В Нижнем Тагиле горожанка добилась выплат пособий на сына через прокуратуру

Руководителю Пенсионного Фонда внесли представление об устранении нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила добилась ежемесячных выплат на ребенка через прокуратуру. Женщина пыталась получить выплаты через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также свердловчанка лично посещала клиентскую службу отделения Пенсионного фонда, чтобы получить выплаты на своего 15-летнего сына. Там ей отказали в получении пособий.

- ГУ Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области вынесено решение об отказе заявительнице в назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с превышением размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, - сообщили в ведомстве.

После чего женщина обратилась в прокуратуру. Там подтвердили незаконность отказа в пособии. Руководителю Пенсионного Фонда внесли представление об устранении нарушений. На данный момент заявительнице назначены ежемесячные выплаты на ребенка.