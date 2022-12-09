На Урале ГИБДД рекомендовала водителям отказаться от поездок из-за надвигающихся снегопадов

В период снегопадов экипажи дорожно-патрульной службы Свердловской области будут патрулировать трассы региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Свердловской области рекомендовала водителям воздержаться от поездок на личном автомобиле из-за надвигающихся на регион снегопадов. В ГИБДД посоветовали отложить передвижения по трассам региона.

- При управлении транспортом транспортными средствами выбирайте пониженную скорость, соблюдайте дистанцию, боковые интервалы до других транспортных средств, исключите выезды на встречную полосу и обгоны, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Также начинающим водителям следует отказаться от поездок на личном транспорте. Кроме того, именно в период снегопадов в регионе регистрируется максимальное количество ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди

В период снегопадов экипажи дорожно-патрульной службы Свердловской области будут патрулировать трассы региона и предупреждать водителей об опасности на определенных участках дорог.