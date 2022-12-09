Мэр Березовского посоветовал жителям прятаться в подвалах в случае воздушной тревоги

В помещениях должны быть два входа-выхода, освещение и скамейки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Березовского посоветовал горожанам прятаться в подвалах в случае воздушной тревоги. Об этом Евгений Писцов написал в свое telegram-канале.

- Березовский не относится к числу городов, категорированных по гражданской обороне. Гражданское население в случае объявления сигнала «Внимание Всем! Воздушная тревога!» укрывается в заглубленных помещениях – по-простому, в подвалах многоквартирных домов, - говорится в сообщении.

Писцов отметил, что дал поручение отделу общественной безопасности и Центру гражданской защиты провести совместно с управляющими компаниями учения без включения сирен.

По ее результатам управляющие компании должны определить ближайшие подвалы для каждого дома и установить указатели к ним. Также УК нужно вместе с собственниками определить порядок обустройства подвалов. В помещениях должны быть два входа-выхода, освещение и скамейки.

По словам мэра, затем информацию об убежищах опубликуют в СМИ. Для горожан сделают памятки о том, как вести себя при сигнале тревоги.