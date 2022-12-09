В парке Маяковского рассказали, как порадуют горожан в предновогодние дни

На 50-метровых елях зажгутся гирлянды. Фото: пресс-служба парка Маяковского

В парке Маяковского в Екатеринбурге стартует зимний сезон. Уже открылся каток «Северное сияние». Впереди горожан ждет включение праздничной иллюминации, новая елка, украшения, открытие 17-метровой горки и детские программы.

В субботу, 10 декабря, в 17:00 зажжется праздничная иллюминация на алее и главной елке. Новогоднее дерево высотой 20 метров будет украшена в ретро-стиле, как и в прошлом году. На открытии будут Дед Мороз и Снегурочка. Также пройдет уличное представление с факирами из венецианского маскарада, светящимися оленями и великанами-ходулистами в ледяных зеркальных коронах.

Аллею украсят светящимися елочными игрушками. На 50-метровых елях зажгутся гирлянды. В предновогодние дни и в праздники будет работать «Колесо обозрения». А если погода будет теплой, в каникулы откроются и другие аттракционы. Этой зимой планируется украсить лесную часть парка.

11 декабря в 14:00 и 15:00 у елки пройдет детская программа. В середине декабря на аллее Маяковского, справа от главной арки, откроется ледовый городок и горка высотой 17 метров. Аллея будет украшена светящимися ледовыми деревьями и скульптурами - копиями фарфоровых ретро-игрушек.

В «Городских мастерских» слева от главной сцены пройдут мастер-классы. А напротив «Перевернутого дома» 24 декабря откроется «Фабрика подарков Деда Мороза». Рядом с ней поставят почтовый ящик. В январе все, кто оставил письма с обратным адресом, получат ответы. Кроме того, в середине декабря откроется новая лыжная база.