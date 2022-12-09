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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:39

Губернатор Евгений Куйвашев высказался о ситуации, когда мужчин с бронью мобилизовали по ошибке

Он отметил, что с этим вопросом в регионе уже разобрались
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В 12.00 глава региона начал отвечать на вопросы жителей Свердловской области, поступавшие на «Прямую линию»

В 12.00 глава региона начал отвечать на вопросы жителей Свердловской области, поступавшие на «Прямую линию»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня, 9 декабря, прямую линию. В ходе нее он отвечал на вопросы жителей региона, поступавшие по телефону. Один из вопросов касался ситуации, когда военкоматы региона частично мобилизовывали мужчин, имевших право на отсрочку.

- Действительно перегибы есть, - сказал Евгений Куйвашев. - Были военкомы, которые «отличились» в этом направлении. Мы разбирались с каждым вопросом. Много жалоб на военкомат Нижнего Тагила. После обращений граждан на горячую линию мы с этим вопросом разобрались. Надеюсь, новый военком Свердловской области вразумит нижнетагильского военкома. Тем более что работа наладилась. Был составлен список сотрудников, которых вернули домой, которые имели бронь.