Нижнетагильский театр кукол займется доставкой новогодних писем

Новогодние письма можно отправить через «почту» кукольного татра Фото: Иван МАКЕЕВ

Театр кукол в Нижнем Тагиле займется доставкой новогодних писем. Доставка пройдет в рамках проекта «Теплая почта», организованном при поддержке администрации города.

- В эпоху электронной почты приятно прикоснуться к бумажным посланиям, написанными от руки дорогими для нас людьми. «Электронность» писем – это, конечно, очень удобно, но они не могут передать всего очарования почерка автора, тактильные ощущения, – рассказала директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева.

Проект стартует уже в конце декабря. В фойе театра разместят почтовый ящик. С его помощью можно отправить письма и открытки с уникальной маркой в честь юбилея города. Марка с видами города и новогодними сюжетами будет продаваться на кассе учреждения.

Такой акцией театр завершает марафон, посвященный юбилею Нижнего Тагила. Также начнется серия мероприятий в честь 80-летия театра.