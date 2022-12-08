В Нижний Тагил идет потепление

В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижний Тагил в ближайшие выходные придет потепление. 10 и 11 декабря в уральском городе будет ветрено, но не холодно. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В ночь на 10 декабря в Нижнем Тагиле температура воздуха составит -11 градусов, днем потеплеет до -9 градусов. В субботу в городе будет пасмурно, ожидается умеренный снегопад. Максимальная скорость ветра составит 12 метров в секунду.

В воскресенье, 11 декабря, в Нижнем Тагиле ожидается -9 градусов ночью и -6 градусов днем. Пасмурная погода сохранится, будет идти снег. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

Отметим, что на будущей неделе в Свердловской области ожидается новое незначительное похолодание.