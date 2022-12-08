Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 9:54

В Нижний Тагил идет потепление

Погода в Нижнем Тагиле в выходные 10 и 11 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет

В Нижнем Тагиле в выходные потеплеет

Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижний Тагил в ближайшие выходные придет потепление. 10 и 11 декабря в уральском городе будет ветрено, но не холодно. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В ночь на 10 декабря в Нижнем Тагиле температура воздуха составит -11 градусов, днем потеплеет до -9 градусов. В субботу в городе будет пасмурно, ожидается умеренный снегопад. Максимальная скорость ветра составит 12 метров в секунду.

В воскресенье, 11 декабря, в Нижнем Тагиле ожидается -9 градусов ночью и -6 градусов днем. Пасмурная погода сохранится, будет идти снег. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

Отметим, что на будущей неделе в Свердловской области ожидается новое незначительное похолодание.